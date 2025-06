Balade à vélo – 15ème arrondissement Parc André Citroen Paris 5 juillet 2025

En ce mois de juillet, chaque week-end, Cocyclette vous propose d’arpenter un nouvel arrondissement de Paris à vélo !

Et samedi 5 juillet, venez (re)découvrir les supers spots du 15ème ! On vous emmène pour une belle balade à vélo pour explorer cet arrondissement. Au programme des jardins, des espaces verts réhabilités, de l’architecture, et de nombreuses anecdotes surprenantes !

Rendez-vous à 14h15 au Parc André Citroën 75015 Paris

Départ à 14h30 pour 2 heures et demi de balade et de découverte

Le tarif est de 10 euros (tarif solidaire : 5 euros). Tout le monde est bienvenu, que vous ayez votre vélo, ou que vous empruntiez celui d’un ami, et même si vous n’avez pas de vélo, le parcours se fait très bien à Vélib aussi !

Les balades organisées par Cocyclette sont ouvertes à tous les niveaux et se déroulent dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Tout le monde est bienvenu, que vous ayez votre propre vélo ou que vous empruntiez celui d’un ami ; si jamais vous n’avez pas de vélo, n’hésitez pas à louer un Vélib’. Pensez également à prendre de l’eau avec vous, et une tenue adaptée si la météo l’exige ; le casque n’est pas obligatoire mais toujours conseillé.

Cocyclette est une association à but non lucratif, qui promeut la pratique du vélo en ville comme moyen de déplacement grâce à des activités ludiques et originales. Les activités proposées (balades urbaines et jeux de piste à vélo, ateliers de sensibilisation, parcours de remise en selle, formations sur l’animation à vélo) sont conçues et organisées par l’équipe salariée secondée d’un solide groupe de bénévoles.

Les adhérent.e.s à Cocyclette bénéficient d’un tarif réduit pour leur permettre de faire profiter à leur entourage des animations de l’association. Cette adhésion permet également de soutenir Cocyclette pour continuer à développer la pratique du vélo en ville !

Le samedi 05 juillet 2025

de 14h30 à 17h00

payant

Le tarif est de 10 euros (tarif solidaire : 5 euros).

Tout public.

Parc André Citroen Parc André Citroen 75015 Paris

Venez profiter du soleil estival pour (re)découvrir les supers spots du 15ème !