PARC ASTERIX – OFFRE NOEL 2025 – Parc Asterix Plailly

PARC ASTERIX – OFFRE NOEL 2025 – Parc Asterix Plailly vendredi 19 décembre 2025.

PARC ASTERIX – OFFRE NOEL 2025 Début : 2025-12-20 à 00:00. Tarif : – euros.

PARC ASTERIX – OFFRE NOEL 2025Offre valable jusqu’au 04/01/2026, dans la limite des quotas alloués à cette opération. Billet non daté valable pour une visite du 20/12/2025 au 04/01/2026, selon calendrier d’ouverture du parc et hors événements spéciaux.Tarif unique Adulte/Enfant dès 3 ans : 55€ au lieu de 65€Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.Parking non compris. (Prix du parking : 20€ (à régler sur place))Consulter le calendrier sur le site du parc.Pour des raisons de sécurité, l’accès à certaines attractions fait l’objet de restrictions de taille minimale et/ou maximale. En 2025, Cétautomatix vous fait tournoyer avec sa toute nouvelle attraction familiale ! Les gaulois sortent le grand jeu avec des nouveautés à rendre jaloux le gratin romain ! Direction Cétautomatix, la nouvelle attraction familiale, pour tester les chars les plus fous de Gaule. Et bien sûr, le séjour gaulois ne s’arrête pas là. Profitez de 50 attractions et spectacles avant un repos bien mérité dans l’un de nos 3 hôtels au coeur de la forêt. Attachez vos ceinturons ! Lorsqu’’il ne se chamaille pas pour des histoires de poisson pas frais, notre talentueux forgeron gaulois, Cétautomatix, regorge d’idées. Sa dernière folie ? Ouvrir son propre garage de chars neufs et d’occasion. Venez essayer ses irréductibles véhicules sur sa piste d’essai. Entre virages serrés, piste glissante et descentes impressionnantes, vous serez propulsé sur des bolides qui vous feront tournoyer. S’amuser en famille, ça creuse ! Et comme un bon séjour ne se fait pas sans bien manger, prenez place aux tables des Fastes du Nil. C’est le restaurant rapide n°1 en Égypte, et pour cause : c’est le goûteur de la reine Cléopâtre en personne qui a imaginé cet endroit des plus conviviaux où la carte saura ravir les papilles des petits et grands gourmands. Il paraît même que la reine fait le voyage régulièrement depuis Alexandrie pour venir s’y régaler. Et où est-ce qu’on dort ? Après toutes ces émotions, un repos bien mérité s’impose ! Et pour ça, vous avez le choix. Trois hôtels tout confort vous attendent. Vous pouvez goûter aux charmes des Quais de Lutèce, surnommée la Venise de Gaule ou découvrir la Cité Suspendue : un havre de paix niché au coeur de la forêt, le lieu de villégiature préféré des druides, ou encore séjourner en toute quiétude avec toute votre tribu aux Trois Hiboux, le plus chouette des hôtels gaulois. Vous voyez, toute la Gaule vous attend de pied ferme pour vous faire goûter aux joies de la vie à la gauloise. À bientôt au Pays des Gaulois.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Parc Asterix AUTOROUTE A1 – RER B 60128 Plailly 60