Parc Aventure Indian Forest Journée des Loisirs Parc Aventure Indian Forest Lamballe-Armor

Parc Aventure Indian Forest 622 Rue de l’Etang Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Situé au cœur d’un espace naturel exceptionnel, notre parc aventure permet une évasion intense, pour le plaisir des petits, mais aussi des plus grands acrobates.
Ce dimanche 9 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)
Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .
Parc Aventure Indian Forest 622 Rue de l’Etang Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 80 80
