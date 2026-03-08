Parc Aventure Indian Forest Journée des Loisirs Parc Aventure Indian Forest Lamballe-Armor

Parc Aventure Indian Forest Journée des Loisirs

Parc Aventure Indian Forest 622 Rue de l’Etang Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Situé au cœur d’un espace naturel exceptionnel, notre parc aventure permet une évasion intense, pour le plaisir des petits, mais aussi des plus grands acrobates.

Ce dimanche 9 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

Parc Aventure Indian Forest 622 Rue de l’Etang Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 80 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Parc Aventure Indian Forest Journée des Loisirs Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-03-06 par Côtes d’Armor Destination