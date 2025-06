Paris Sport Dimanche (boxe) Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS 6 juillet 2025

Du 6 juillet au 28 septembre, la Direction de la Jeunesse et des Sports propose des cours de boxe encadrés, gratuits et ouverts à toutes et tous, sans inscription.

Que vous soyez débutant, curieux ou amateur confirmé, venez vous initier ou vous perfectionner dans une ambiance dynamique et bienveillante. Ces séances, adaptées à tous les âges et tous les niveaux, sont l’occasion idéale de pratiquer une activité physique complète, en plein air et au cœur du 17e.

Tous les dimanches, du 6 juillet au 28 septembre

De 10h00 à 12h00

Parc Martin Luther King – 17e arrondissement

Parc Clichy Batignolles Martin Luther King 147, rue Cardinet 75017 PARIS

Paris Sport Dimanches revient au parc Martin Luther King !

Tous les dimanches matin, petits et grands sont invités à enfiler les gants pour des séances de boxe gratuites, conviviales et accessibles à tous.