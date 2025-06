Paris en Seine dans le 17e – Un été sportif Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS 11 juillet 2025

Tennis sports collectifs, ateliers forme et bien-être… Des activités encadrées et accessibles à tous, quel que soit l’âge ou le niveau. Enfants, adolescents, adultes et seniors peuvent participer à leur rythme, en famille ou entre amis. Des espaces sont également aménagés pour la pratique libre, tout au long de la journée.

Tous les week-ends, du vendredi au dimanche du 11 Juillet au 10 Août

De 10h00 à 20h00

Parc Martin Luther King

Du vendredi 11 juillet 2025 au dimanche 10 août 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Parc Clichy Batignolles Martin Luther King 147, rue Cardinet 75017 PARIS

Encadrées par les éducateurs sportifs de la Direction de la Jeunesse et des Sports, profitez de séances encadrées ou en accès libre pour bouger, vous dépenser et vous détendre tout l’été au parc Martin Luther King.