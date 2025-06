Paris en Seine dans le 17e – Yoga, Pilates, Renforcement Musculaire Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS 11 juillet 2025

Yoga, Pilates, Renforcement Musculaire – avec Les Carottes sont Fit

L’association Les Carottes sont Fit vous propose des séances mêlant yoga, pilates et renforcement musculaire, adaptées à tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou pratiquant régulier, ces moments de bien-être en plein air vous permettront de travailler votre posture, votre respiration et votre tonus musculaire dans une ambiance bienveillante et motivante.

Vendredi : 18h30 à 19h30

Dimanche : 10h00 à 12h00

Parc Martin Luther King – 17e arrondissement

Du vendredi 11 juillet 2025 au dimanche 10 août 2025 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

vendredi

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Parc Clichy Batignolles Martin Luther King 147, rue Cardinet 75017 PARIS

Bougez en douceur avec Les Carottes sont Fit ! Entre yoga, pilates et renforcement musculaire, profitez de séances accessibles à tous pour vous détendre, vous tonifier et faire le plein d'énergie. Une parenthèse bien-être en plein cœur du parc Martin Luther King, animée par l'équipe dynamique des Carottes sont Fit.