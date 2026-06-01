Parc d’attraction terrestre, Le Valguenard, Chênedouit
Parc d’attraction terrestre, Le Valguenard, Chênedouit samedi 13 juin 2026.
Parc d’attraction terrestre 13 et 14 juin Le Valguenard Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T22:00:00+02:00
Le Valguenard 2015 route Gaston Lefavrais, 61210 Ménil Gondouin Chênedouit 61210 Orne Normandie
Une promenade nature pâture, entre comique et cosmique. Visite guidée le dimanche à 15H. Prévoir de bonnes chaussures. Prix libre, sans réservation.