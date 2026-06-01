Parc d’attraction terrestre, Le Valguenard, Chênedouit

Parc d’attraction terrestre 13 et 14 juin Le Valguenard Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T22:00:00+02:00

Le Valguenard 2015 route Gaston Lefavrais, 61210 Ménil Gondouin Chênedouit 61210 Orne Normandie

Une promenade nature pâture, entre comique et cosmique. Visite guidée le dimanche à 15H. Prévoir de bonnes chaussures. Prix libre, sans réservation.