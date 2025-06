Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie Parc de Bercy Paris 28 juin 2025

Lorsqu’on accueille un animal, on crée un lien unique : fait de confiance, d’amour et de responsabilité. Mais chaque année, plus de 300 000 animaux sont abandonnés en France… et bien plus encore dans la réalité.

Pour la Journée mondiale contre l’abandon, Solidarité-Peuple-Animal lance un record inédit :

Former la plus grande laisse du monde pour établir un record symbolique et alerter les consciences

Pourquoi une laisse ? Parce qu’une laisse, c’est une promesse, un engagement. C’est ce qui nous relie à eux, ce qui leur assure sécurité et protection. L’abandon, c’est couper ce lien. Et nous, nous voulons le renforcer.

Rendez-vous le samedi 28 juin 2025, au Parc de Bercy ➡️ Chaque laisse compte pour un record d’amour inédit, chaque geste porte un message d’engagement fort ! Ajoutez dès maintenant votre laisse sur unelaissecontrelabandon.com

Le samedi 28 juin 2025

de 09h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Parc de Bercy 51, rue de Bercy 75012 Place Léonard-BernsteinParis

Un record mondial pour défendre les animaux : unissez vos laisses contre l’abandon, le 28 juin à Paris !