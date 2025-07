La fête de l’animal en ville est de retour Parc de Bercy Paris

La fête de l’animal en ville est de retour Parc de Bercy Paris samedi 4 octobre 2025.

Pendant une journée la Ville de Paris met à l’honneur les animaux qui partagent au quotidien la vie des Parisiennes et des Parisiens ! Cette fête est l’occasion d’échanger sur la place de l’animal en ville, qu’il soit domestique ou sauvage.

Bien-être animal, droits des animaux, conseils pour bien vivre avec son animal domestique, protection de la faune sauvage, découverte de la biodiversité, médiation animale… autant de thématiques à découvrir tout au long de l’après-midi.

La fête de l’animal en ville c’est aussi : une collecte de dons pour l’association Gamelles pleines, des démonstrations, un studio photo pour se faire tirer le portrait avec son animal, des visites pour découvrir la biodiversité du parc ou encore des animations pour les enfants.

Avec la participation de :

Action Protection Animale (APA), Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), Association des chats du bois de Vincennes et alentours, Centre Indépendant d’Éducation (CIE) – Chiens guides du cœur, Comité OKA, Conseil National pour la Protection Animale, Erinaceus France, Faune Alfort, Gamelles Pleines Paris, I-CAD, L214, Le chien citoyen, Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL), La Société Protectrice des Animaux (SPA), Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Société Protectrice des Oiseaux des Villes (SPOV), Parole de chien, La protection civile de Paris, Playdogs, Reconverchiens, Vétérinaires pour tous (VPT), Welfarm, White Rabbit

Animations

Rencontre avec les associations et institutions

Une vingtaine

d’organisations œuvrant pour les animaux vous feront découvrir leurs activités.

Vous pourrez échanger avec des bénévoles et professionnels sur diverses

thématiques : protection animale, adoption, refuges animaliers,

biodiversité, éducation canine, chien d’assistance, éthique animale, etc.

Animations pour petits et grands

Casques de

réalité virtuelle, jeux et livres à disposition, lectures d’histoires, découverte

de la biodiversité du parc Montsouris… de nombreuses activités seront proposées

par des conseillers environnement de la Ville de Paris.

Le studio photo

Comme chaque année, nos

photographes professionnels vous proposent un shooting photo avec votre animal

de compagnie. La photo vous sera ensuite envoyée par mail. Rendez-vous

au studio photo de 13h à 18h

Gratuit – Sans inscription préalable

Prise de parole du Conseil National pour la protection Animale (CNPA)

Loïc Dombreval, Président du CNPA présentera la première ligne téléphonique nationale de signalement des maltraitances animales dont le numéro est : 3677

Collecte de dons au profit de l’association Gamelles Pleines

Tout au long

de la journée, les visiteurs sont invités à rapporter de la nourriture (pâté et

friandises non entamés) et du matériel (paniers, laisses, colliers,

muselières, jouets…) pour animaux. Ces produits seront ensuite redistribués aux

personnes isolées sans domicile. Rendez-vous sur le stand de

l’association Gamelles Pleines !

Activités autour et avec des chiens

Plusieurs activités et démonstrations avec la présence de chiens seront proposées : Mélissa éducatrice comportementaliste canin de Reconverchiens animera plusieurs ateliers canins ; l’association AVA présentera leur programme de médiation animale ; le CIE chien guide du cœur fera une démonstration des jeunes élèves chiens-guide et la protection civile de Paris mènera une animation sur les premiers secours aux animaux.

Programme

Le programme est en cours de finalisation.

Le rendez-vous incontournable des amoureux des animaux est de retour ! Samedi 4 octobre 2025, la fête de l’animal en ville s’installe dans le parc de Bercy. Au programme : rencontres et échanges avec les associations spécialisées, découverte de la biodiversité, démonstrations canines, studio photo…

Le samedi 04 octobre 2025

de 13h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Parc de Bercy 41 rue Paul Belmondo 75014 La fête de l’animal sera installée au niveau de la Maison de l’animal. Accès par l’entrée du 41 rue Paul BelmondoParis

