Ciné-concert en plein air au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS 26 juin 2025

Venez découvrir ou redécouvrir un florilège inédit de la collection de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, mis en musique par des élèves du Conservatoire municipal du 13e Maurice Ravel.

Les collections de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé regorgent de trésors de la période du cinéma muet, produits par la société Pathé née avec le cinéma en 1896. On y retrouve une profusion de scènes comiques, féériques ou scènes à trucs tout aussi extravagantes que délirantes. En témoignent les élans surréalistes de Boireau et autres comédies burlesques interprétées par André Deed ou Dranem, d’infatigables courses poursuites, les incorrigibles Léontine et Rosalie, les trucages fabuleux de Segundo de Chomón, l’ingéniosité d’Émile Cohl ou la malice de Max Linder.

Avec la

participation des élèves du Conservatoire municipal Maurice Ravel :

Nicodème Flichy, Gabriel Zygel, Solal Archimbaud (classe de Benjamin Moussay), Rémi Lacombe,

Léo-Victor Seguin, Léonard Zeiny au piano et Gabriel Tocca au vibraphone

(classe de Cyrille Lehn).

Travaux de sauvegarde et de restauration effectués par La Cinémathèque française et GP Archives à partir des collections films de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

PROGRAMME



L’Infaillible baume

1912 (6 minutes)

Le Ménage Dranem

1912 (12 minutes)

Mais dépêchez-vous donc

1908 (6 minutes)

Les Débuts de Max au cinématographe

1910, de Louis Gasnier et Max Linder (7 minutes)

Odyssée d'un paysan à Paris

1905, de Charles Lucien Lépine (8 minutes)

Le Retapeur de cervelles

1911 (7 minutes)

Léontine s'envole

1911 (6 minutes)

Little Moritz enlève Rosalie

1911, d’Henri Gambart (7 minutes)

Kiriki acrobates japonais

1907 (3 minutes)

Blanchissage électrique

1912 (5 minutes)

Voyage original

1908 (5 minutes)

Le Musée des grotesques

France, 1911, (5 minutes)

Le jeudi 26 juin 2025

de 22h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207

La Mairie du 13ᵉ vous convie à une soirée exceptionnelle, en plein air sur la pelouse centrale de parc de Choisy, dans le cadre de Treize’Estival.