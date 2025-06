BLOCK PARTY 13 Parc de Choisy PARIS 21 juin 2025

Entreprises 13 est une association qui fédère les entrepreneurs, commerçants, artisans, professions libérales du 13e. L’association agit depuis 2011 comme un acteur incontournable du développement local.

Tiger Bomb est une constellation – ou « collectif » – d’artistes musiciens asio-descendants professionnels (chanteurs, instrumentistes, producteurs etc. tous styles confondus) fondée par l’artiste Thérèse en 2024. Son action est centrée sur l’entraide et la visibilisation de talents encore peu connus du grand public, qui pourtant ont une richesse et diversité incroyables à offrir.

Ensemble, Entreprises 13 et Tiger Bomb vous préparent une fête de la musique à deux pas du quartier asiatique : un événement festif, musical et culturel encore jamais réalisé ! Le programme met en avant la diversité et la richesse des artistes asio-descendants, émergents contemporains.

Seront également présents foodtrucks pour vous rassasier et vous rafraîchir (bubble teas, glaces, pâtisseries…) ainsi que plusieurs associations locales qui vous feront découvrir leur champ d’action !

PROGRAMME

15h-16h : Scène Tremplin

: Scène Tremplin 16h-20h30 : Concerts

: Concerts 20h30-23h : DJ set

Le samedi 21 juin 2025

de 15h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207

Une Fête de la Musique encore jamais vue !