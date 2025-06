Bal Konsèr de la Compagnie Difé Kako Parc de Choisy PARIS 28 juin 2025

Il reflète l’identité créole de la compagnie Difé Kako puisant tant aux racines des zouks antillais, du gwoka guadeloupéen, des musiques biguines, en passant par les quadrilles.

Tout le monde peut participer au bal antillais et renouer avec l’esprit de la fête dans la lignée des zouks. Jeunes et moins jeunes, venez danser, écouter et voir du quadrille, de la salsa, du zouk, du gwoka, de la mazurka mais aussi de la biguine et bien d’autres danses encore…

C’est une musique « chaude », carnavalesque, une musique pour danser, pour « ambiancer » !

Le Bal ne se conçoit pas sans l’apport du public. Entraînés, de manière ludique et conviviale, dans l’apprentissage de danses par les artistes de la compagnie, les spectateurs sont invités à devenir des acteurs du Bal Konsèr, aux rythmes des biguines, mazurkas, cha cha cha…

Le samedi 28 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207

Dans le cadre de Treize’Estival, la compagnie Difé Kako invite le public à rejoindre ce Bal Konsèr, spectacle protéiforme et convivial aux influences afro-antillaises mené par un groupe de musiciens en live, et les danseurs de la compagnie.