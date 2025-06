Bar à Lectures au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS 25 juin 2025

Un dispositif simple : 3 acteurs professionnels et 3 tables où l’on peut s’asseoir seul, en couple, avec ses enfants, le temps d’une histoire, 3 micros à travers lesquels les acteurs et actrices vous liront, au creux de l’oreille, des extraits de romans. Comme au bar ou au restaurant, on peut choisir son menu.

Proposé par la Compagnie Les Écriés dans le cadre de Treize’Estival

Le vendredi 27 juin 2025

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 25 juin 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-25T19:00:00+02:00

2025-06-25T17:00:00+02:00_2025-06-25T19:00:00+02:00;2025-06-27T17:00:00+02:00_2025-06-27T19:00:00+02:00

fin : 2025-06-27T21:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207

Comme un moment suspendu, le Bar à Lectures est l’occasion d’un tête à tête unique autour d’un texte et de la découverte de son autrice ou de son auteur.