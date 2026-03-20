Parc de jeux éphémère Gymnase Oradour-sur-Glane

Parc de jeux éphémère

Gymnase 5 Rue Pralon Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-04

Pendant les vacances de Pâques, Ticky Parc revient à Oradour-sur-Glane pour le plus grand plaisir des enfants… et des parents ! Venez partager un moment de détente et de rires dans un espace dédié aux jeux et à la convivialité. Les plus jeunes pourront s’amuser sur de grandes structures gonflables (jusqu’à 10 ans), découvrir les jeux traditionnels en bois, profiter d’un espace petite enfance, ou encore défier leurs proches au baby-foot, au ping-pong et au Puissance 4 XXL.

Pendant que les enfants jouent, prenez le temps de vous retrouver autour de la buvette gourmande ou dans les coins lounge aménagés pour se détendre. Une ambiance familiale et festive vous attend tout au long de la journée !

Bonus pour toute entrée enfant achetée, une entrée adulte est offerte.

Chaussettes obligatoires pour accéder aux jeux. .

Gymnase 5 Rue Pralon Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 42 05 60

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English : Parc de jeux éphémère

L’événement Parc de jeux éphémère Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-03-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin