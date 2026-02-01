Parc de jeux gonflables Bas-en-Basset

Parc de jeux gonflables

Gymnase municipal Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

2026-02-16

Le Sou des écoles publiques et l’APEL St Joseph, proposent aux enfants de venir s’amuser sur les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Bas en Basset

jeux en bois, snack..

Gymnase municipal Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes soudesecoles43210@gmail.com

English :

The Sou des écoles publiques and APEL St Joseph invite children to come and have fun on the inflatables set up in the Bas en Basset gymnasium

wooden games, snacks…

