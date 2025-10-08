Parc de jeux gonflables géant Peyrehorade

Parc de jeux gonflables géant Peyrehorade mercredi 8 octobre 2025.

Parc de jeux gonflables géant

Parking Salenave Peyrehorade Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-08

Venez profiter de diverses infrastructures de jeux pour enfants de 1 à 12 ans. Structures gonflables, trampolines élastiques. Restauration sur place. Ouvert à partir de 14h.

Venez profiter de diverses infrastructures de jeux pour enfants de 1 à 12 ans. Structures gonflables, trampolines élastiques. Restauration sur place. Ouvert à partir de 14h. .

Parking Salenave Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 26 07 41

English : Parc de jeux gonflables géant

Come and enjoy a range of play facilities for children aged 1 to 12. Inflatable structures, bungee trampolines. Catering on site. Open from 2pm.

German : Parc de jeux gonflables géant

Nutzen Sie die verschiedenen Spielmöglichkeiten für Kinder von 1 bis 12 Jahren. Aufblasbare Strukturen, elastische Trampoline. Verpflegung vor Ort. Geöffnet ab 14 Uhr.

Italiano :

Venite a divertirvi con una serie di strutture ludiche per bambini da 1 a 12 anni. Strutture gonfiabili, trampolini elastici. Ristorazione in loco. Aperto dalle 14:00.

Espanol : Parc de jeux gonflables géant

Venga y disfrute de una gama de instalaciones de juego para niños de 1 a 12 años. Estructuras hinchables, camas elásticas. Restauración in situ. Abierto a partir de las 14.00 h.

L’événement Parc de jeux gonflables géant Peyrehorade a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans