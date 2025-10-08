Parc de jeux gonflables géant Peyrehorade
Parc de jeux gonflables géant Peyrehorade mercredi 8 octobre 2025.
Parc de jeux gonflables géant
Parking Salenave Peyrehorade Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-15
2025-10-08
Venez profiter de diverses infrastructures de jeux pour enfants de 1 à 12 ans. Structures gonflables, trampolines élastiques. Restauration sur place. Ouvert à partir de 14h.
Parking Salenave Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 26 07 41
English : Parc de jeux gonflables géant
Come and enjoy a range of play facilities for children aged 1 to 12. Inflatable structures, bungee trampolines. Catering on site. Open from 2pm.
German : Parc de jeux gonflables géant
Nutzen Sie die verschiedenen Spielmöglichkeiten für Kinder von 1 bis 12 Jahren. Aufblasbare Strukturen, elastische Trampoline. Verpflegung vor Ort. Geöffnet ab 14 Uhr.
Italiano :
Venite a divertirvi con una serie di strutture ludiche per bambini da 1 a 12 anni. Strutture gonfiabili, trampolini elastici. Ristorazione in loco. Aperto dalle 14:00.
Espanol : Parc de jeux gonflables géant
Venga y disfrute de una gama de instalaciones de juego para niños de 1 a 12 años. Estructuras hinchables, camas elásticas. Restauración in situ. Abierto a partir de las 14.00 h.
