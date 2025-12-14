Parc de jeux Rue des Mésanges Savenay

Parc de jeux

Du 26 au 29 décembre, rendez-vous au complexe polyvalent pour profiter d’un parc de jeux pour toute la famille ! Structures gonflables, jeux géants, fléchettes, puissance 4 géants ainsi qu’une salle dédiée aux 0-5 ans. Vous y trouverez de quoi amuser petits et grands.

Gratuit. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h au complexe polyvalent. Bar tenu par des associations savenaisiennes. .

