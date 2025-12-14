Parc de jeux Rue des Mésanges Savenay
Parc de jeux Rue des Mésanges Savenay vendredi 26 décembre 2025.
Parc de jeux
Rue des Mésanges Complexe sportif polyvalent Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-26
Du 26 au 29 décembre, rendez-vous au complexe polyvalent pour profiter d’un parc de jeux pour toute la famille ! Structures gonflables, jeux géants, fléchettes, puissance 4 géants ainsi qu’une salle dédiée aux 0-5 ans. Vous y trouverez de quoi amuser petits et grands.
Gratuit. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h au complexe polyvalent. Bar tenu par des associations savenaisiennes. .
Rue des Mésanges Complexe sportif polyvalent Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39
English :
L’événement Parc de jeux Savenay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon