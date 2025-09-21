Parc de la Canner en fête – biodiversité Parc de la Canner Buding

Parc de la Canner en fête – biodiversité Parc de la Canner Buding dimanche 21 septembre 2025.

Parc de la Canner en fête – biodiversité Dimanche 21 septembre, 11h00 Parc de la Canner Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion du Parc de la Canner en Fête, venez rencontrer le groupe local de la LPO de Luttange (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

La LPO vous propose :

– Un atelier poterie : laissez libre cours à votre créativité en modelant un petit oiseau en argile.

– Des balades nature autour du plan d’eau du parc : la LPO vous propose une lecture du paysage à la découverte de la faune et de la flore du parc.

– Une exposition « L’arbre et la haie » : la LPO vous sensibilise à l’intérêt de maintenir, préserver et restaurer les haies et les arbres.

Pour compléter cela, l’Arc Mosellan vous propose de venir profiter d’une petite exposition photo sur le thème de la biodiversité dans le cadre exceptionnel du Moulin de Buding.

Parc de la Canner 8 rue du Moulin, 57920 Buding Buding 57920 Moselle Grand Est 03 82 83 21 57 http://www.arcmosellan.fr Grenouilles en tous genres, crapauds, hérons, pics épeiches, pinsons, merles… ont investi les lieux. Aux beaux jours, les délicates libellules profitent également de cet environnement préservé pour se laisser aller à de superbes ballets aériens. En automne, le site se pare de superbes couleurs et permet l’observation de certains oiseaux en partance pour des cieux plus cléments. L’hiver venu, lorsqu’il neige, il devient un formidable terrain de jeu pour qui souhaite partir en quête des traces laissées par de petits animaux.

À l’occasion du Parc de la Canner en Fête, venez rencontrer le groupe local de la LPO de Luttange (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

© Communauté de Communes de l’Arc Mosellan