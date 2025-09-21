Parc de la Canner en fête – écologie Parc de la Canner Buding

2 horaires de spectacle « La note de Scott » :

– 14h30

– 16h30

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Les Petits Débrouillards ». Accessible à tous, les ateliers des Petits Débrouillards permettent de comprendre la situation climatique actuelle à travers des jeux, des débats et des expériences, et de soutenir les initiatives citoyennes en faveur des transitions environnementales… le tout en s’amusant !

Par moments, vous pourrez assister à « La note de Scott », le spectacle écologique et musical. Scott est un gentil petit robot ayant atterri sur Terre pour nous expliquer les attitudes à adopter afin de garder notre planète propre. Ses conseils nous amènent à comprendre pourquoi il est important de préserver notre Terre si précieuse grâce à des gestes simples.

Venez découvrir toute une série d’instruments fabriqués à partir de matériaux de récupération.

Parc de la Canner 8 rue du Moulin, 57920 Buding Buding 57920 Moselle Grand Est 03 82 83 21 57 http://www.arcmosellan.fr Grenouilles en tous genres, crapauds, hérons, pics épeiches, pinsons, merles… ont investi les lieux. Aux beaux jours, les délicates libellules profitent également de cet environnement préservé pour se laisser aller à de superbes ballets aériens. En automne, le site se pare de superbes couleurs et permet l’observation de certains oiseaux en partance pour des cieux plus cléments. L’hiver venu, lorsqu’il neige, il devient un formidable terrain de jeu pour qui souhaite partir en quête des traces laissées par de petits animaux.

© Communauté de Communes de l’Arc Mosellan