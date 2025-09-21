Parc de la Canner en fête Parc de la Canner Buding

Parc de la Canner en fête Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Parc de la Canner Moselle

Gratuit pour tous, nombre de places limitées. Durée de la visite : 45 minutes.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

L’Arc Mosellan ouvre les ouvres les portes de ses bâtiments administratifs et de son moulin. Venez profiter d’une visite guidée de la maison communautaire, récemment inaugurée, des ateliers pédagogiques et du musée du moulin récemment rénovés.

Puis, remontez le temps avec les Trouvères du Tillet, association fondée en 1964 à Guénange, regorgeant de ressources, de traditions populaires, de croyances, de superstitions, de légendes et fêtes traditionnelles du patrimoine régional lorrain.

4 mots clés les définissent : danser, raconter, jouer et échanger.

Au programme :

– Comptines et historiettes en musique,

– Animation de danse traditionnelle dans la cour du moulin,

– Jeux coopératifs en lien avec le patrimoine naturel.

Parc de la Canner 8 rue du Moulin, 57920 Buding Buding 57920 Moselle Grand Est 03 82 83 21 57 http://www.arcmosellan.fr Grenouilles en tous genres, crapauds, hérons, pics épeiches, pinsons, merles… ont investi les lieux. Aux beaux jours, les délicates libellules profitent également de cet environnement préservé pour se laisser aller à de superbes ballets aériens. En automne, le site se pare de superbes couleurs et permet l’observation de certains oiseaux en partance pour des cieux plus cléments. L’hiver venu, lorsqu’il neige, il devient un formidable terrain de jeu pour qui souhaite partir en quête des traces laissées par de petits animaux.

