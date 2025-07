Parc de la Forge, du 16.07 au 17.08.2025 Parc de la Forge Conches-en-Ouche

Parc de la Forge, du 16.07 au 17.08.2025 Parc de la Forge Conches-en-Ouche mercredi 23 juillet 2025.

Parc de la Forge, du 16.07 au 17.08.2025

Parc de la Forge 16 rue de la Forge Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-08-14 18:00:00

2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17

Venez (re)découvir ce lieu emblématique conchois dans une ambiance conviviale.

Au programme un cocktail d’activités sportives et ludiques, différentes chaque semaine, à vivre entre amis ou en famille, pour tous les âges et tous les goûts !

Jeux, animations, découvertes insolites … sans oublier l’incontournable mini-golf !

Un programme estival, dense exceptionnel … et 100% gratuit !

Une idée sortie parfaite pour profiter des vacances d’été autrement à Conches !

En raison de la forte demande pour la location des courts de tennis, merci de réserver les créneaux pat téléphone auprès de Marianne au 06 32 62 02 91 aux horaires d’ouverture du parc.

Parc de la Forge 16 rue de la Forge Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 32 62 02 91

English : Parc de la Forge, du 16.07 au 17.08.2025

Come and (re)discover this emblematic Conchois site in a friendly atmosphere.

On the programme: a cocktail of sports and leisure activities, different every week, to enjoy with friends or family, for all ages and tastes!

Games, entertainment, unusual discoveries… not forgetting the inevitable mini-golf!

An exceptionally dense summer program… and 100% free!

The perfect way to enjoy a different kind of summer vacation in Conches!

Due to high demand for tennis court rentals, please reserve your slots by telephone with Marianne on 06 32 62 02 91 during park opening hours.

German :

Entdecken Sie diesen symbolträchtigen Ort der Conchois (wieder) in einer geselligen Atmosphäre.

Auf dem Programm steht ein Cocktail aus sportlichen und spielerischen Aktivitäten, die jede Woche anders sind und die Sie mit Freunden oder der Familie erleben können, für jedes Alter und jeden Geschmack!

Spiele, Animationen, ungewöhnliche Entdeckungen … und nicht zu vergessen der obligatorische Minigolfplatz!

Ein außergewöhnlich dichtes, sommerliches Programm … und 100% kostenlos!

Eine perfekte Ausgehidee, um die Sommerferien im Goms einmal anders zu genießen!

Aufgrund der großen Nachfrage nach der Vermietung der Tennisplätze reservieren Sie die Zeitfenster bitte telefonisch bei Marianne unter 06 32 62 02 91 während der Öffnungszeiten des Parks.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire questo luogo emblematico di Conchois in un’atmosfera amichevole.

In programma: un cocktail di attività sportive e ludiche, diverse ogni settimana, da vivere in compagnia o in famiglia, per tutte le età e per tutti i gusti!

Giochi, animazione, scoperte insolite… senza dimenticare l’immancabile mini-golf!

Un programma estivo eccezionalmente ricco… e 100% gratuito!

È il modo perfetto per godersi una vacanza estiva diversa a Conches!

A causa dell’elevata richiesta di noleggio dei campi da tennis, si prega di prenotare telefonicamente con Marianne al numero 06 32 62 02 91 durante gli orari di apertura del parco.

Espanol :

Venga a (re)descubrir este emblemático local de Conchois en un ambiente acogedor.

En el programa: un cóctel de actividades deportivas y lúdicas, diferentes cada semana, para disfrutar con amigos o en familia, ¡para todas las edades y gustos!

Juegos, animaciones, descubrimientos insólitos… ¡sin olvidar el infaltable minigolf!

Un programa de verano excepcionalmente completo… ¡y 100% gratuito!

Es la manera perfecta de disfrutar de unas vacaciones de verano diferentes en Conches

Debido a la gran demanda de alquiler de pistas de tenis, se ruega reservar por teléfono con Marianne en el 06 32 62 02 91 durante el horario de apertura del parque.

