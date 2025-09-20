Parc de la mairie et sa charmille Parc de la mairie Fougerolles-du-Plessis

Plan d’accès sur place avec les 7 lieux à visiter

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’actuelle mairie est située dans l’ancien presbytère. Le jardin de curé a conservé son plan en croix, ses allées droites, ses bordures de buis et sa charmille créée en 1788. L’endroit est particulièrement paisible. La charmille conduisait initialement à un petit oratoire. Une stèle dans le parc rappelle la présence des enfants juifs cachés dans la commune lors de la guerre 39-45. Pour les familles, un minigolf a été aménagé. On peut également se rendre à pied à l’atelier du sabot (sur RDV), à l’église et à l’ancien lavoir

Parc de la mairie 53190 Fougerolles-du-Plessis, 53190 Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire Jardin de curé et sa charmille, proche de l’atelier du sabot

Le bâtiment principal du presbytère (la mairie actuelle) était autrefois encadré par un jardin potager, un verger, une charmille et divers bâtiments annexes, le tout formant une unité fonctionnelle

Pascal CHEVALIER