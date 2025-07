Parade Multitude Parc de la Saussaie Saint-Denis

Parade Multitude Parc de la Saussaie Saint-Denis dimanche 6 juillet 2025 .

Des centaines d’habitants et habitantes, artistes, musiciens et musiciennes, danseurs et danseuses, et associations du territoire défileront ensemble entre Saint-Denis et le parc Georges-Valbon de La Courneuve, portés par des mois de préparation artistique et collective.

Pensée comme un carnaval d’été, la Parade Multitude célèbre la complicité, la générosité et la fraternité, à l’image des grands cortèges festifs de Rio, Notting Hill ou Dunkerque. Depuis février, dans plusieurs villes du 93, les ateliers se multiplient : création de costumes, de masques, de disques mobiles, de sculptures étonnantes… Chaque participation contribue à un rêve commun construit main dans la main, au fil des semaines.

Sous la direction artistique de l’association Les Poussières, accompagnée par le collectif de La Briche, l’atelier Polysémique et la Fabrique des Impossibles, trois grands cortèges se dessinent, chacun portant une valeur forte : Fraternité, Générosité et Mobilité.

Côté musique et danse, l’association Villes des Musiques du Monde mène des stages ouverts à toutes et tous. Artistes professionnels et professionnelles et amateurs et amatrices y mêlent leurs voix, leurs pas, leurs instruments et leurs imaginaires pour faire vibrer les rues le jour J.

Suivez le cortège !

Mobilité

Avec le danseur de funk et hip hop Nelson et ses danseur·ses, le Reggae Street Band, le Nola French Connection Brass Band, le Fire Brass Band, des Flaneurz Roller Skating Club et les Mass antillais et guyanais.

→ rendez-vous Maison de quartier Floréal (3 Prom. de la Basilique, 93200 Saint-Denis)

Générosité

Avec les danseur·ses de Kif Kif Bledi, les musicien·nes de Fanfaraï, du 93 Super Raï band, Fanfa’ris, les Fabriques Orchestrales Juniors, les batucadas des collèges d’Aubervilliers, de La Courneuve et de Pantin.

→ rendez-vous Ludothèque Saussaie

Fraternité

Avec les danseur·ses de Selena della Ragione, le Baklava Orchestra, Marcela, Merak Block Party et les Fabriques Orchestrales Juniors de Montreuil.

→ rendez-vous Gymnase La Courtille

Direction le village Multitude au cœur du parc Georges Valbon à La Courneuve pour découvrir le village gourmand, la fête foraine et profiter de la programmation musicale de la grande scène.

Costumés et costumées, masqués et masquées, accessoirisés et accessoirisées ou tout simplement habillés et habillées de vos plus beaux habits, venez faire partie de la fête !



→ Rendez-vous dès 15h Parc de la Saussaie – Quartier du Floréal (Saint-Denis)

Ateliers gratuits, animations, etc..

→ Départ à 16h

Arrivée au parc Georges-Valbon – La Courneuve

Le dimanche 06 juillet 2025

de 15h30 à 18h00

gratuit

Ouvert à toutes et tous – Gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-06T15:30:00+02:00

2025-07-06T15:30:00+02:00_2025-07-06T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-06T18:00:00+02:00

Date(s) : Le 6 juillet 2025, la Seine-Saint-Denis se met en mouvement pour une journée haute en couleurs, en rythmes et en émotions : la Parade Multitude.2025-07-06T15:30:00+02:00_2025-07-06T18:00:00+02:00

Parc de la Saussaie Rue des frênes 93200 Saint-Denis

https://multitude.seinesaintdenis.fr/actualites/de-saint-denis-a-la-courneuve-embarquez-pour-la-grande-parade/