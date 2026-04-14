Parc de l’Europe de Niederanven – visite libre, Parc de l’Europe, Niederanven

Parc de l’Europe de Niederanven – visite libre 5 – 7 juin Parc de l’Europe Canton Luxembourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Exposition en plein air

Le 22 juin 2011, le « Parc de l’Europe » a été inauguré en présence de S.A.R le Grand-Duc Henri et de S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa. Le nom est un symbole de la coexistence européenne à Niederanven, où près de la moitié de la population est de nationalité non-luxembourgeoise.

Depuis juillet 2022, vous avez la possibilité d’apprendre plus sur les arbres qui se trouvent au « Parc de l’Europe ».

Le Parc de l’Europe accueille une superbe exposition de photos. Le projet ,,Niederanven signifie pour moi…« est une collaboration entre le Fotoclub Gemeng Nidderaanwen et la commune, dans le cadre de laquelle différentes personnes de la commune, qui ont répondu à un appel, ont été photographiées. Vous pouvez désormais lire ce que Niederanven représente pour eux dans le parc situé derrière la commune !

Visite libre – accès libre

Gratuit

Vendredi, 5 juin au dimanche, 7 juin – Toute la journée

Pour toute information compléemntaire : michelle.bingen@niederanven.lu

Parc de l’Europe Rue d’Ernster, L-6977 Oberanven Niederanven Niederanven 6976 Oberanven Canton Luxembourg +352 34 11 34 – 40 https://www.niederanven.lu/fr/decouvrir/la-commune-se-presente/parc-de-leurope [{« link »: « mailto:michelle.bingen@niederanven.lu »}]

Découvrez le Parc de l’Europe à Niederanven : un jardin vivant où arbres, cultures et exposition de portraits se rencontrent pour une balade pleine de découvertes et d’émotions.

© Administration communale de Niederanven