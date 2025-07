Parc de loisirs Le Royaume Engonflé Terrain omnisports du gymnase municipal Château-Salins

vendredi 1 août 2025.

Parc de loisirs Le Royaume Engonflé

Terrain omnisports du gymnase municipal 14 rue du général de Gaulle Château-Salins Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-17 20:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Le Royaume Engonflé revient à Château-Salins !

Du 1er au 17 août, de 10h à 20h, rendez-vous sur le terrain omnisports à côté du gymnase municipal pour vivre un été plein de rebondissements !

Au programme

Toboggans géants

Châteaux gonflables

Parcours Total Wipeout

Balades à poneys

Espace petite enfance

Animations nocturnes

Buvette & restauration sur placeTout public

.

English :

Le Royaume Engonflé returns to Château-Salins!

From August 1st to 17th, from 10am to 8pm, join us on the sports field next to the municipal gymnasium for a summer full of twists and turns!

On the program:

Giant slides

Bouncy castles

Total Wipeout course

Pony rides

Children’s play area

Night-time entertainment

Refreshment bar & on-site catering

German :

Das aufgeblähte Königreich kehrt nach Château-Salins zurück!

Vom 1. bis 17. August, von 10 bis 20 Uhr, treffen Sie sich auf dem Sportplatz neben der städtischen Sporthalle, um einen Sommer voller Überraschungen zu erleben!

Auf dem Programm stehen:

Riesenrutschen

Aufblasbare Schlösser

Total Wipeout-Parcours

Ausritte auf Ponys

Bereich für Kleinkinder

Animationen am Abend

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Il Royaume Engonflé torna a Château-Salins!

Dal 1° al 17 agosto, dalle 10.00 alle 20.00, venite a trovarci sul campo sportivo accanto alla palestra comunale per un’estate ricca di colpi di scena!

In programma:

Scivoli giganti

Castelli gonfiabili

Percorso Total Wipeout

Giostre con i pony

Area giochi per bambini

Animazione notturna

Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

¡El Royaume Engonflé vuelve a Château-Salins!

Del 1 al 17 de agosto, de 10:00 a 20:00, venga a disfrutar de un verano lleno de giros y sorpresas en el campo de deportes situado junto al gimnasio municipal

El programa incluye

Toboganes gigantes

Castillos hinchables

Recorrido Total Wipeout

Paseos en poni

Zona de juegos infantiles

Animación nocturna

Restauración y catering in situ

