Parc de Structure gonflable (-13ans) Rue Flandres-Dunkerque Chalon-sur-Saône
Parc de Structure gonflable (-13ans) Rue Flandres-Dunkerque Chalon-sur-Saône samedi 18 avril 2026.
Parc de Structure gonflable (-13ans)
Rue Flandres-Dunkerque Gymnase de la Verrerie Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 20:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Ne manquez pas notre grand parc de structures gonflables sur Chalon sur Saône !!
des structures gonflables pour tout les âges ( jusqu’à 12-13 ans )
deux journées incroyables attendent vos enfants
des grands toboggans , des petits, des moyens toboggans, sauter, s’amuser, rigoler
le 18 avril et le 19 avril au gymnase de la verrerie sur Chalon sur Saône !!
samedi 10h 20h
dimanche 10h 18h .
Rue Flandres-Dunkerque Gymnase de la Verrerie Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 99 71 83 Kids.anim.gonflable@outlook.fr
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English : Parc de Structure gonflable (-13ans)
L’événement Parc de Structure gonflable (-13ans) Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I