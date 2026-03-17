Parc de Structure gonflable (-13ans) Rue Flandres-Dunkerque Chalon-sur-Saône

Parc de Structure gonflable (-13ans)

Rue Flandres-Dunkerque Gymnase de la Verrerie Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Ne manquez pas notre grand parc de structures gonflables sur Chalon sur Saône !!

des structures gonflables pour tout les âges ( jusqu’à 12-13 ans )

deux journées incroyables attendent vos enfants

des grands toboggans , des petits, des moyens toboggans, sauter, s’amuser, rigoler

le 18 avril et le 19 avril au gymnase de la verrerie sur Chalon sur Saône !!

samedi 10h 20h

dimanche 10h 18h .

Rue Flandres-Dunkerque Gymnase de la Verrerie Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 99 71 83 Kids.anim.gonflable@outlook.fr

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English : Parc de Structure gonflable (-13ans)

L’événement Parc de Structure gonflable (-13ans) Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I