Venez profiter d’un parc de structures gonflables le samedi 24 et dimanche 25 janvier à la salle de la Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon !

L’APE des écoles Sévigné organise un parc de structures gonflables pour les enfants.

1 200 m2 de structures gonflables pour les enfants de 1 à 12 ans avec 2 zones de jeux dont 1 destinée aux plus petits.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservations des entrées possibles sur HelloAsso. .

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@ape-sevigne44.fr

English :

Come and enjoy an inflatable park on Saturday January 24 and Sunday January 25 at the Salle de la Charbonnière in Ancenis-Saint-Géréon!

