Parc de structures gonflables Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Parc de structures gonflables Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon samedi 24 janvier 2026.
Parc de structures gonflables
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25
Venez profiter d’un parc de structures gonflables le samedi 24 et dimanche 25 janvier à la salle de la Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon !
L’APE des écoles Sévigné organise un parc de structures gonflables pour les enfants.
1 200 m2 de structures gonflables pour les enfants de 1 à 12 ans avec 2 zones de jeux dont 1 destinée aux plus petits.
Buvette et petite restauration sur place.
Réservations des entrées possibles sur HelloAsso. .
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@ape-sevigne44.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an inflatable park on Saturday January 24 and Sunday January 25 at the Salle de la Charbonnière in Ancenis-Saint-Géréon!
L’événement Parc de structures gonflables Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis