Parc de structures gonflables

Halles en Scène 426 Route de Forges Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Le week-end du 28 et 29 mars, Jumpin’76 et le comité des fêtes de Buchy invitent enfants et familles à venir au Parc de structures gonflables.

Cette année, deux nouveautés vous seront proposées

– Une session d’ouverture le vendredi 27 mars de 16h à 19h30 au profit de l’école de Buchy.

– Un laser-game dans les structures gonflables le vendredi 27 mars de 20h à 22h au tarif de 6€ par personne pour une session de 12min. (inscription obligatoire).

Entrée 5 € par enfant pour la journée (10h-18h), gratuit pour les accompagnateurs.

Petite restauration, buvette sur place.

Venez nombreux ! .

Halles en Scène 426 Route de Forges Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesdebuchy@gmail.com

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English : Parc de structures gonflables

L’événement Parc de structures gonflables Buchy a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin