Parc de structures gonflables Halles en Scène Buchy
Parc de structures gonflables Halles en Scène Buchy vendredi 27 mars 2026.
Parc de structures gonflables
Halles en Scène 426 Route de Forges Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
Le week-end du 28 et 29 mars, Jumpin’76 et le comité des fêtes de Buchy invitent enfants et familles à venir au Parc de structures gonflables.
Cette année, deux nouveautés vous seront proposées
– Une session d’ouverture le vendredi 27 mars de 16h à 19h30 au profit de l’école de Buchy.
– Un laser-game dans les structures gonflables le vendredi 27 mars de 20h à 22h au tarif de 6€ par personne pour une session de 12min. (inscription obligatoire).
Entrée 5 € par enfant pour la journée (10h-18h), gratuit pour les accompagnateurs.
Petite restauration, buvette sur place.
Venez nombreux ! .
Halles en Scène 426 Route de Forges Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesdebuchy@gmail.com
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English : Parc de structures gonflables
L’événement Parc de structures gonflables Buchy a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin