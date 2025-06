Sidi Wacho + DJ Joss PARC de Tremblay – L’ODÉON Scène JRC Tremblay-en-France 12 juillet 2025

Une soirée festive, engagée et pleine de bonnes ondes vous attend !

️ DJ JOSS ouvre le bal dès 18h30 avec un DJ set pour vous faire entrer dans l’ambiance estivale comme il se doit. Préparez-vous à bouger !

À 20h, place au concert live avec SIDI WACHO, collectif explosif venu de Lille, Roubaix et Valparaiso (Chili).

Leur style ? Un savant mélange de cumbia, de hip-hop et de rythmes orientaux, porté par deux MC’s, un trompettiste, un accordéoniste et un percussionniste

Avec leur nouveau projet « Habibi Sudaka » (2024), ils dénoncent en musique une époque autoritaire et rendent hommage à celles et ceux qui luttent pour leur liberté.

Un show à ne pas manquer, entre énergie, engagement et fiesta populaire

☀️ Evènement gratuit !

RDV au Parc de Tremblay boulevard de l’hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France

Sur place Le Cosy vous propose douceurs et boissons rafraichissantes !

Foodtruck sur place

Le samedi 12 juillet 2025

de 18h30 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

PARC de Tremblay – L’ODÉON Scène JRC Boulevard de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay et son parc urbain : une longue histoire qui a forgé l’identité de la ville. Ce poumon vert est un atout précieux pour la qualité de vie des habitants. La ville a ouvert en 2017 un nouveau chapitre de cette histoire en lançant un grand projet de requalification. L’idée est de donner à cet espace un véritable statut de « parc urbain ». Si des équipements récents ont été installés (city stade et aires de jeu), des aménagements vieillissants ou obsolètes (pergola, kiosque à musique), des accès peu engageants (notamment par la place Marsciano) nuisent aujourd’hui à son attractivité.

Cet espace exceptionnel doit donc être repensé dans un projet d’ensemble. La ville a associé les Tremblaysiens à sa conception, notamment sous la forme d’une grande enquête et d’un atelier urbain qui ont permis de recueillir les propositions des usagers. Le lauréat du concours de paysagistes organisé pour l’aménagement sera désigné mi-décembre 2017. Et le projet retenu vous sera bientôt présenté…Tremblay-en-France

