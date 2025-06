Adonis Llerena y la diferencia (CUBA) PARC de Tremblay – L’ODÉON Scène JRC Tremblay-en-France 5 juillet 2025

AU PROGRAMME //

️ Dès 18h30 pour se mettre dans l’ambiance retrouvez aux platines le célèbre DJ ROBERTO EL CUBANO !

19h Adel Martinez sera votre professeur de salsa avec une heure de cours gratuit animé par le DJ Roberto El Cubano !

20h Concert live avec ADONIS LLERENA Y LA DIFERENCIA (Cuba)

Créé par Adonis Llerena, le groupe « Adonis Llerena y La Diferencia » réunit 12 musiciens talentueux de Cuba et de la scène parisienne, offrant un son unique dans la musique populaire cubaine. Son répertoire comprend des compositions originales d’Adonis Llérena, ainsi que des classiques caribéens parfaits pour les amateurs de salsa et de timba.

☀️ Evènement gratuit !

RDV au Parc de Tremblay boulevard de l’hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France

Sur place Le Cosy vous propose douceurs et boissons rafraichissantes !

Foodtruck sur place

Le samedi 05 juillet 2025

de 18h30 à 22h00

gratuit Tout public.

PARC de Tremblay – L'ODÉON Scène JRC Boulevard de l'Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France

Cet espace exceptionnel doit donc être repensé dans un projet d’ensemble. La ville a associé les Tremblaysiens à sa conception, notamment sous la forme d’une grande enquête et d’un atelier urbain qui ont permis de recueillir les propositions des usagers. Le lauréat du concours de paysagistes organisé pour l’aménagement sera désigné mi-décembre 2017. Et le projet retenu vous sera bientôt présenté…Tremblay-en-France

