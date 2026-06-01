Parc des alternatives 2026 : atelier vélo !, Parc Chédeville, Rantigny

Parc des alternatives 2026 : atelier vélo ! Samedi 6 juin, 13h30 Parc Chédeville Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Bienvenue à la 3ème édition du Parc des alternatives ! Une fête conviviale pour découvrir des alternatives écologiques tout en s’amusant ! RETROUVER VELOOISE avec son vélo smoothie et un atelier vélo au stand 8 ! Un événement festif et engagé Après le succès des éditions précédentes, nous sommes ravis de vous convier à une nouvelle journée festive et pleine d’aventure, au parc Chédeville. Le Parc des Alternatives revient avec une nouvelle programmation : des animations ludiques, des rencontres inspirantes et des astuces « écolonomiques ». Associations, artisans, citoyens passionnés : tous se mobilisent pour vous proposer une expérience unique. Rendez-vous le samedi 6 juin, à partir de 13h30 jusqu’à 18h30, au parc Chédeville à Mogneville Entrée gratuite, restauration sur place (Buvette de bière bio « l’Ecol’aux mousses » STAND 21 et snacking). Programme complet du samedi 6 juin 2026 sur : https://www.ccl-valleedoree.fr/cadre-de-vie-loisirs/parc-des-alternatives-2026 Toutes les animations sont gratuites et la plupart sont sans inscription. Comment se rendre sur place ? Pour faciliter votre venue, plusieurs solutions s’offrent à vous : En bus : ligne 2 Le Libellule gratuite (en savoir plus : Réseau Le Libellule) À pied, à vélo : accès par la voie douce (à partir de Liancourt) En voiture : parking gratuit disponible (covoiturage encouragé) Venez nombreux pour partager un moment convivial, découvrir des initiatives inspirantes !

Plus d’infos

Parc Chédeville 10 Rue de la Brêche, 60140 Rantigny 60290 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/parc-des-alternatives-2026-atelier-velo/ »}] [{« link »: « https://www.ccl-valleedoree.fr/cadre-de-vie-loisirs/parc-des-alternatives-2026 »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/parc-des-alternatives-2026-atelier-velo/ »}]

Bienvenue à la 3ème édition du Parc des alternatives ! Une fête conviviale pour découv