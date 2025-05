KIF-KIF BLEDI / Kif-Kif Club – Parc des Anciennes-Mairies Nanterre, 7 juin 2025, Nanterre.

Corps de la fiche :

Kif-Kif Club vous invite à mêler danses,

musiques traditionnelles d’Afrique du Nord et clubbing pour faire vibrer le

dancefloor sur les sons de DJ Kenzzza

Avec Hanane, Zaïra, Keemi, Hind, Shanese, Tesnim,

Raïssa Leï Directrice artistique Raïssa Leï

Musique Kenzzza

Partenariats :

Les Noctambules, fabrique de cirque et Parade(s), festival des arts de la rue

de la ville de Nanterre, avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole

du Grand Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 22h45 à 00h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-08T01:45:00+02:00

2025-06-07T23:45:00+02:00_2025-06-07T01:45:00+02:00

fin : 2025-06-07T03:45:00+02:00

Parc des Anciennes-Mairies rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre

https://parades.nanterre.fr +33141379420 arenesdenanterre@free.fr https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR

DJ set – danse – musiques traditionnelles d’Afrique du Nord et clubbing