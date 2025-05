Cookie Records fête la musique – Parc des Buttes Chaumont Paris, 21 juin 2025, Paris.

LINE UP CURATED BY COOKIE RECORDS

RAMÈNE DE L’AMOUR

On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à : – un·e inconnu·e du dancefloor – un·e artiste – un·e membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)

Le samedi 21 juin 2025

de 16h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris

Comme chaque année, on célèbre la musique, l’arrivée de l’été et le jour le plus long dans le parc le plus cool de Paris !