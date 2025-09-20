Parc des Célestins, histoire et biodiversité Parc des Célestins Limay

Parc des Célestins, histoire et biodiversité Parc des Célestins Limay samedi 20 septembre 2025.

Parc des Célestins, histoire et biodiversité Samedi 20 septembre, 14h00 Parc des Célestins Yvelines

Indiquez les nom, prénom, âge et ville d’habitation de chaque personne souhaitant s’inscrire, un numéro de téléphone (si possible portable) ainsi que les mesures d’accessibilité dont vous auriez besoin, le cas échéant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découvrez l’histoire et la biodiversité du Parc des Célestins.

Parc des Célestins Rue des Regards 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservenaturelle@ville-limay.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 47 19 28 38 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Limay