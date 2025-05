LA BOSSUE / Mon Royaume pour un cheval – Parc du centre de la Boule Nanterre, 7 juin 2025, Nanterre.

Devant nous, un castelet ; scène portable aux multiples cadres, trappes

et lucarnes comme un théâtre de marionnettes à taille humaine. Un petit, tout

petit château dont les fenêtres révèlent, bout par bout, membre par membre, une

comédienne – ou acrobate ? Magicienne ? Monstre du placard ? Ce menu royaume

semble étonnamment peuplé…

De et avec Julieta Salz, musique Matt Grauf, accompagnateur artistique Johan Lescop

Les Noctambules, fabrique de cirque et Parade(s), festival des arts de la rue

de la ville de Nanterre, avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole

du Grand Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h30 à 19h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Parc du centre de la Boule 19 rue Gambetta 92000 Nanterre

Cirque hybride – France-Argentine – Création 2025