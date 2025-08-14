Parc Du Coq à l’Âne Journée de la Biodiversité à Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex
12 Rue du Moulin Saint-Georges-de-Rex Deux-Sèvres
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
2025-08-14
Le Parc Du Coq à l’Âne vous invite à la 4ᵉ édition de ses Journées de la Biodiversité.
Une journée festive pour célébrer la nature, la faune, les savoir-faire et les rencontres.
Programme :
Des animations gratuites pour petits et grands, tout au long de la journée (sans réservation) :
10h30 / 14h30 / 16h30 Découverte d’un savoir-faire artisanal l’histoire du savon à travers les époques avec la Savonnerie Cornet
11h / 15h30 Animation ornithologique Éveil des oiseaux de nos campagnes et du Marais poitevin
11h30 / 15h Nourrissage commenté de la volière immersive Les Ailes du Monde
12h Nourrissage explicatif des Mangalitzas
14h / 17h30 Nourrissage du Territoire des lamas et alpagas
16h Lecture de contes sur le thème Biodiversité
17h Animation pédagogique Récolte du lait d’ânesse & secrets de Cléopâtre .
12 Rue du Moulin Saint-Georges-de-Rex 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 25 32 14 79 contact@ducoqalane.fr
