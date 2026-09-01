Parc du Moulin à Tan – Journées Européennes du Patrimoine Parc du Moulin à Tan Sens

samedi 19 septembre 2026 · Parc du Moulin à Tan · Sens

Informations pratiques

Sens

Parc du Moulin à Tan – Journées Européennes du Patrimoine

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

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Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49

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English : Parc du Moulin à Tan – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Parc du Moulin à Tan – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)