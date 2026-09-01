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Parc du Moulin à Tan – Journées Européennes du Patrimoine Parc du Moulin à Tan Sens

samedi 19 septembre 2026 · Parc du Moulin à Tan · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc du Moulin à Tan
Adresse
28 Chemin de Babie
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Parc du Moulin à Tan – Journées Européennes du Patrimoine

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 

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English : Parc du Moulin à Tan – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Parc du Moulin à Tan – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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