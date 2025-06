Métacorps Parc Eli Lotar Aubervilliers 22 juin 2025

Conception et mise en scène : Dany Tran

Chorégraphies : Marine

Assistanat chorégraphies : Lexy Art

Textes contés et narration : Estelle Courret

Avec : Alia, Alys, Cyrielle, Dany Tran, Estelle Courret, Lexy Art, Mathilde, Natrix

Création sonore : Alexandre Saraiva et Dany Tran

Création costumes : Bun Eng Tran

Construction et régie agrès : Julien Brouchot

Régie son : Yohan Zeitoun

Administration et production : Alexandre Saraiva

Hôpital Tenon, Paris (FR)

Coopérative de rue et de cirque, Paris (FR)

Les Noctambules, Nanterre (FR)

Les Labos d’Aubervilliers (FR)

Plateau Urbain, Paris (FR)

Ville d’Aubervilliers (FR)

La Parole Errante, Montreuil (FR)

Le dimanche 22 juin 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-22T20:00:00+02:00

2025-06-22T18:00:00+02:00_2025-06-22T19:30:00+02:00

fin : 2025-06-22T21:30:00+02:00

Parc Eli Lotar 2, rue Lounès Matoub 93300 Aubervilliers

https://www.cirquefieres.com/evenement/metacorps-22062025/ https://www.facebook.com/cirquefieres/ https://www.facebook.com/cirquefieres/

Dans le cadre de la clôture du mois des fiertés de la ville d’Aubervilliers, Cirque Fier.e.s rejouera Métacorps, création circassienne créée dans un contexte singulier. C’est un florilège de disciplines aériennes, acrobatiques, de danse et d’expressions qui mettent à nu des artistes se questionnant sur l’existence et la manière dont iels l’incarnent.