Parc en fête Fameck 2 juillet 2025 14:00

Moselle

Parc en fête 25B Rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-08-22 22:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-23

2025-08-06

2025-08-22

Venez profiter de l’été en famille au parc municipal et vous amusez sur les structures gonflables.

Buvette et restauration sur place.Tout public

25B Rue de Touraine

Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 22 mairie@ville-fameck.fr

English :

Come and enjoy summer with your family at the municipal park and have fun on the inflatables.

Refreshments and catering on site.

German :

Genießen Sie den Sommer mit Ihrer Familie im Stadtpark und vergnügen Sie sich auf den Hüpfburgen.

Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Venite a godervi l’estate con la vostra famiglia nel parco comunale e divertitevi sui gonfiabili.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Ven a disfrutar del verano con tu familia en el parque municipal y diviértete en los hinchables.

Refrescos y catering in situ.

