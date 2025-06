Parc en fête Lens 5 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Parc en fête 99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Retrouvez le temps fort emblématique de l’été au Louvre-Lens !

Depuis 9 ans, Parc en fête propose des vacances sur mesure aux habitants du territoire. Chaque jour de l’été, le parc du musée accueille petits et grands pour des activités gratuites, artistiques ou sportives, au contact de la nature. Propice à la flânerie, à la détente et à la découverte, la grande saison estivale invite à profiter pleinement de l’été, en famille ou entre amis. À l’occasion du Tour de France, un grand temps fort autour du vélo ouvre les festivités ! .

99 rue Paul Bert

99 rue Paul Bert
Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

