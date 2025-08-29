Parc en fête Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer
Parc en fête Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 29 août 2025.
Parc en fête
Parc Pillier Avenue Roger Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 14:00:00
fin : 2025-08-29 18:00:00
Date(s) :
2025-08-29
Courses de chevaux gonflables, fête foraine à l’ancienne avec pêche aux canards, jeux en bois, barbe à papa, pop-corn, tableaux magiques, jeux gonflables
La commune organise un après-midi d’animations à l’occasion de la fin de la saison estivale.
Le vendredi 29 août 2025, de 14h à 18h, le Parc Pillier accueille petits et grands pour faire la fête.
Au programme circuit de sulkys à pédales pour les enfants, courses de chevaux gonflables, fête foraine à l’ancienne avec pêche aux canards, jeux en bois, barbe à papa, pop-corn, tableaux magiques, ainsi que plusieurs jeux gonflables d’adresse accessibles à tous les âges.
Les animations seront encadrées par des professionnels.
Entrée libre et gratuite. .
Parc Pillier Avenue Roger Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie clement.brunet@saintaubinsurmer.fr
English : Parc en fête
Inflatable horse races, old-fashioned funfair with duck fishing, wooden games, cotton candy, popcorn, magic boards, inflatable games
German : Parc en fête
Aufblasbare Pferderennen, altmodische Kirmes mit Entenangeln, Holzspielen, Zuckerwatte, Popcorn, Zaubertafeln, Hüpfburgen
Italiano :
Corse di cavalli gonfiabili, luna park all’antica con pesca delle anatre, giochi in legno, zucchero filato, popcorn, tavole magiche, giochi gonfiabili, ecc
Espanol :
Carreras de caballos hinchables, parque de atracciones a la antigua con pesca de patos, juegos de madera, algodón de azúcar, palomitas, pizarras mágicas, juegos hinchables, etc
