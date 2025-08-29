Parc en fête Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer

Parc Pillier Avenue Roger Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-29 14:00:00

fin : 2025-08-29 18:00:00

2025-08-29

Courses de chevaux gonflables, fête foraine à l’ancienne avec pêche aux canards, jeux en bois, barbe à papa, pop-corn, tableaux magiques, jeux gonflables

La commune organise un après-midi d’animations à l’occasion de la fin de la saison estivale.

Le vendredi 29 août 2025, de 14h à 18h, le Parc Pillier accueille petits et grands pour faire la fête.

Au programme circuit de sulkys à pédales pour les enfants, courses de chevaux gonflables, fête foraine à l’ancienne avec pêche aux canards, jeux en bois, barbe à papa, pop-corn, tableaux magiques, ainsi que plusieurs jeux gonflables d’adresse accessibles à tous les âges.

Les animations seront encadrées par des professionnels.

Entrée libre et gratuite. .

Parc Pillier Avenue Roger Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

English: Parc en fête

Inflatable horse races, old-fashioned funfair with duck fishing, wooden games, cotton candy, popcorn, magic boards, inflatable games

German: Parc en fête

Aufblasbare Pferderennen, altmodische Kirmes mit Entenangeln, Holzspielen, Zuckerwatte, Popcorn, Zaubertafeln, Hüpfburgen

Italiano :

Corse di cavalli gonfiabili, luna park all’antica con pesca delle anatre, giochi in legno, zucchero filato, popcorn, tavole magiche, giochi gonfiabili, ecc

Espanol :

Carreras de caballos hinchables, parque de atracciones a la antigua con pesca de patos, juegos de madera, algodón de azúcar, palomitas, pizarras mágicas, juegos hinchables, etc

