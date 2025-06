Parc en jeux Cercle Paul Bert Ginguené Rennes 17 juillet 2025

Parc en jeux Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Jeudi 17 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Une journée de jeux au parc Villeneuve

A l’occasion de Cet été à Rennes, le CPB Ginguené en partenariat avec la Ludomobile de la MJC de Bréquigny vous invite à partager un moment de convivialité en jouant en familles, entre amis à différents jeux : jeux de société, de plateau, jeux en bois, jeux sportifs…

De quoi passer une superbe journée à jouer, découvrir, expérimenter, rigoler, se défier, coopérer…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-17T17:30:00.000+02:00

1



Cercle Paul Bert Ginguené 15 rue Ginguené, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine