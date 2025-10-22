Parc en scène Super Draco Clères
Parc en scène Super Draco Clères mercredi 22 octobre 2025.
Parc en scène Super Draco
32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 15:30:00
Date(s) :
2025-10-22
L’heure est grave… Un certain POLLUTOR, vilain sans scrupule, a décidé de s’en prendre à notre planète à coups de pollution ! Mais c’est sans compter sur Draco, qui enfile sa cape et devient Super Draco, bien décidé à la sauver grâce à ses pouvoirs RÉDUIRE RÉUTILISER RECYCLER.
Pour accomplir sa mission, il a besoin d’une équipe de jeunes super-héros. Et si c’était vous ? Prêts à relever le défi ?
UN SPECTACLE ÉCO-MAGIQUE DÈS 4 ANS
Spectacle jeune public, familial Participation active des enfants
Écrit et mis en scène par Draco .
32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie parcdecleres@seinemaritime.fr
