Parc en scène Super Draco Clères

Parc en scène Super Draco Clères mercredi 22 octobre 2025.

Parc en scène Super Draco

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 15:30:00

Date(s) :

2025-10-22

L’heure est grave… Un certain POLLUTOR, vilain sans scrupule, a décidé de s’en prendre à notre planète à coups de pollution ! Mais c’est sans compter sur Draco, qui enfile sa cape et devient Super Draco, bien décidé à la sauver grâce à ses pouvoirs RÉDUIRE RÉUTILISER RECYCLER.

Pour accomplir sa mission, il a besoin d’une équipe de jeunes super-héros. Et si c’était vous ? Prêts à relever le défi ?

UN SPECTACLE ÉCO-MAGIQUE DÈS 4 ANS

Spectacle jeune public, familial Participation active des enfants

Écrit et mis en scène par Draco .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie parcdecleres@seinemaritime.fr

English : Parc en scène Super Draco

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parc en scène Super Draco Clères a été mis à jour le 2025-10-15 par Seine-Maritime Attractivité