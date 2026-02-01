Parc éphémère Salle polyvalente Saint-Gengoux-le-National

Parc éphémère

Saint-Gengoux-le-National

2026-02-07 09:00:00

2026-02-07 19:00:00

2026-02-07

Parc éphémère avec structure gonflable pour les enfants jusqu’à 12 ans !

Structures gonflables également pour les tous petits.

Buvette et petite restauration sur place.

Venez nombreux ! .

Salle polyvalente En Joli coeur Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 32 48 03 laeti.ponsot@gmail.com

