Parc éphémère Salle polyvalente Saint-Gengoux-le-National

Tarif : 0 – 0 – 7 EUR
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07
Parc éphémère avec structure gonflable pour les enfants jusqu’à 12 ans !
Structures gonflables également pour les tous petits.
Buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux ! .
Salle polyvalente En Joli coeur Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 32 48 03 laeti.ponsot@gmail.com
