Parc Ephémère Structures gonflables Oudry

560 Route du Bourg Oudry Saône-et-Loire
Dollet attractions foraines s’installe à Oudry pour un parc éphémère de structures gonflables.
L’animation est accessible aux enfants de 1 à 14 ans (gratuit pour les accompagnants).
Chaussettes obligatoires.
Sur place buvette et snack avec hot-dog, chips, crêpes, barbe à papa et sucettes.
Oudry se situe à 10 minutes de Gueugnon, 15 minutes de Paray et bénéficie d’un accès rapide via la RCEA sortie Palinges. .
560 Route du Bourg Oudry 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 63 11 38 dollet_attractions_foraines@yahoo.com
