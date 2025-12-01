Parc Ephémère Structures gonflables Oudry

Parc Ephémère Structures gonflables

560 Route du Bourg Oudry Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-26

Dollet attractions foraines s’installe à Oudry pour un parc éphémère de structures gonflables.

L’animation est accessible aux enfants de 1 à 14 ans (gratuit pour les accompagnants).

Chaussettes obligatoires.

Sur place buvette et snack avec hot-dog, chips, crêpes, barbe à papa et sucettes.

Oudry se situe à 10 minutes de Gueugnon, 15 minutes de Paray et bénéficie d’un accès rapide via la RCEA sortie Palinges. .

560 Route du Bourg Oudry 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 63 11 38 dollet_attractions_foraines@yahoo.com

