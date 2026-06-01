Parc et Fruiticum de l’Abbaye de La Ramée, Abbaye de La Ramée, Jodoigne

Parc et Fruiticum de l’Abbaye de La Ramée 6 et 7 juin Abbaye de La Ramée Nivelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

L’Abbaye de la Ramée, un joyau niché au coeur d’un écrin naturel d’une rare beauté, vous invite à une escapade inoubliable au sein d’un site préservé. Ce lieu enchanteur offre une symphonie de couleurs, de parfums et de sensations qui éveillera tous vos sens. Parcourez les sentiers qui serpentent à travers le fruiticum, un verger conservatoire regorgeant de plus de 250 variétés de fruits différentes. Découvrez l’histoire vivante de ces variétés rares, préservées pour les générations futures. Explorez le sousbois aménagé tel un théâtre de verdure. C’est un lieu propice à la méditation et à la contemplation, un endroit où le temps semble suspendu.

Abbaye de La Ramée Rue de l’Abbaye, 19 – 1370 Jodoigne Jodoigne 1370 Nivelles Brabant wallon

L’Abbaye de la Ramée, un joyau niché au coeur d’un écrin naturel d’une rare beauté, vous invite à une escapade inoubliable au sein d’un site préservé. Ce lieu enchanteur offre une symphonie de de et…

©Parc et Fruiticum de l’Abbaye de La Ramée