Parc et jardins du château de Jarzé, Parc et jardins du château de jarzé, Jarzé Villages

Parc et jardins du château de Jarzé 6 et 7 juin Parc et jardins du château de jarzé Maine-et-Loire

Tarif: Adultes 5 €, Réduit 3 € (étudiants, chômeurs), gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Château construit à la fin du XVème par Jean Bourré et modifié à la fin du XVIIIème. Les jardins, en terrasses offrent des vues exceptionnelles et permettent par beau temps d’apercevoir les tours du château de Saumur. Visite libre ou commentée du parc et des jardins.

Parc et jardins du château de jarzé Château de Jarzé, Jarzé, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Jarzé Villages 49140 Jarzé Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 08 72 52 11 Parc d’ordonnancement classique, redessiné au début du 20e siècle par le paysagiste René-Edouard André. Il souligne les axes principaux et aménagé en parterres mails et tapis verts, avec une succession de terrasses. Bénéficie de vues exceptionnelles. A11 sortie Seiches vers Jarzé, Route Seiches-Baugé, centre-bourg

Château construit à la fin du XVème par Jean Bourré et modifié à la fin du XVIIIème. Les jardins, en terrasses offrent des vues exceptionnelles et permettent par beau temps d’apercevoir les tours du…

©Xavier Roquet Montégon