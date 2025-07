Festival European Polyphony « Paris-Rhodes » 2025 Parc Floral de Paris Paris

Organisé par les associations Arts Spontanés (France) et Ars Artis (Grèce), le festival présente sa 3e édition à Paris du 4 au 6 juillet 2025, avant de fêter sa 7e édition sur l’île de Rhodes en Grèce en octobre 2025.

Espace de coopération et de partage culturel, l’édition parisienne propose une riche programmation de trois jours qui satisfera toutes les curiosités et sensibilités : concert immersif du Chœur de Chambre Mikrokosmos, atelier vocal participatif pour tous et promenade musicale du Chœur de Grenelle, exposition photographique et sonore, projections de courts-métrages, conférence historique et atelier d’écriture à l’antique.

Un événement interculturel et pluridisciplinaire, accessible à tous.

Au programme:

Exposition photographique et sonore sur le thème du handicap

Atelier d’écriture grecque à l’antique

Conférence sur l’histoire et la civilisation de Rhodes

Projections de court-métrages, documentaire et fiction

Concert immersif, chœur et tambours japonais

Atelier vocal participatif, pour tous

Promenade musicale, polyphonie, répertoire estonien et nature

Les artistes et invités : Chœur Mikrokosmos, Loïc Pierre, Balthazar Serna, Paris Taiko Ensemble, Chœur de Grenelle, Alix Dumon-Debaecker, Peggy Herbeau, Christophe Fillieule, Savvas Karantzias, Chrysanthos Antoniou, Sorbonne Antique, Spyros Syropoulos, Olympia Gauguet, Gabriel Mirété, Lucie Damianthe.

Le Festival European Polyphony met l’accent cette année sur l’interdisciplinarité artistique, la coopération interculturelle et la musique estonienne, en collaboration avec l’université de la Sorbonne et le Parc Floral de Paris.

Programme détaillé:

Résonances – exposition photographique et sonore ; Crédits : Festival European Polyphony

La troisième édition du Festival European Polyphony est l’occasion de découvrir l’exposition inédite « Résonances », de photographies et de créations sonores, fruit d’une résidence artistique, née de la rencontre entre quatre artistes, Peggy Herbeau, Christophe Fillieule (photographie), Chrysanthos Antoniou et Savvas Karantzias (composition).

L’exposition retrace le voyage à Tallinn d’un compositeur en situation de handicap, venu créer une œuvre musicale avec l’un des chœurs les plus renommés au monde. « Résonances » restitue cette rencontre et explore le handicap à travers une approche croisée du son et de l’image. Elle questionne nos perceptions et invite à réimaginer notre rapport aux sens.

Chaque photographie est accompagnée d’une composition musicale originale. Des QR codes, disposés à proximité des œuvres, permettent l’écoute de ces créations pendant la visite. Le public est invité à apporter ses écouteurs.

Un projet soutenu par le programme européen Culture Moves Europe, financé par l’Union Européenne et le Goethe-Institut et en collaboration avec le Chœur de chambre philharmonique d’Estonie.

Du 4 juillet au 28 septembre 2025 exposition gratuite – entrée du Parc Floral payante)

Atelier « Écrire sur les ostraca, comme dans l’Antiquité » ; Crédits : Festival European Polyphony

Inventive, la rencontre parisienne proposera un atelier d’épigraphie afin d’initier les curieux à la pratique d’écriture grecque sur ostraca, animé par l’association Sorbonne Antique. Les ostraca désignent des fragments modestes, comme des tessons de poterie, utilisés comme supports d’écriture gravée ou à l’encre.

Vendredi 4 juillet de 14h00 à 15h00 réservation).

Conférence « Douze trésors éternels offerts au monde par les douze Îles grecques » ; Crédits : Festival European Polyphony

(histoire et civilisation, conférence en anglais)

Spyros Syropoulos, professeur en littérature grecque ancienne à l’université de la mer Egée à Rhodes, mettra en lumière l’influence de Rhodes, centre administratif du Dodécanèse. Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1988, et connue pour avoir accueilli l’une des Sept Merveilles du monde de l’Antiquité, l’île a contribué au progrès mondial en matière de droit, d’intégration sociale et de sciences. Berceau d’une culture rayonnant sur tout le bassin méditerranéen, elle porte un héritage toujours vivant. Elle partage une histoire commune avec la France, façonnée par les échanges culturels et un attachement partagé aux idéaux de liberté.

Vendredi 4 juillet à 15h00 réservation)

Projections ; Crédits : Festival European Polyphony

Un documentaire et une fiction produits par le Festival European Polyphony, réalisés par des artistes associés.

« L’art du mouvement » (2025), Olympia Gauguet

Un documentaire qui explore le handicap et l’accessibilité à travers la création artistique. Il suit un compositeur en situation de handicap dans la réalisation d’une composition pour un chœur renommé. Le film met en lumière les défis, les inspirations et la force de la musique comme moteur, tout en célébrant la puissance collective et la recherche d’une expression artistique sans limites.

« Sancho » (2024), Gabriel Mirété

Un court-métrage dystopique, inspiré et réalisé sur l’île de Rhodes, mettant en scène les personnages de Don Quichotte et Sancho Pança. Le film a reçu le prix Fiction du Frames Festival, doté par la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques.

Vendredi 4 juillet à 16h10réservation).

Concert « Saga des peuples sans armure » ; Crédits : Max of Pics – Photographie & Réalisation

Le Chœur de Chambre Mikrokosmos et le Paris Taiko Ensemble sous la direction de Loïc Pierre donneront un concert immersif, placé sous les auspices de l’Ambassade d’Estonie à Paris. La performance rend hommage aux compositeurs estoniens Arvo Pärt et Veljo Tormis et met en lumière le répertoire sacré, incarné notamment par les œuvres spirituelles de Pärt, et la musique profane, représentée par les créations poétiques et engagées de Tormis, inspirées des traditions populaires estoniennes. Œuvres du programme : Arvo Pärt, Veljo Tormis, Alfred Schnittke, Cyrillus Kreek, Einojuhani Rautavaara.

Véritable laboratoire de création, Mikrokosmos plonge les spectateurs au cœur du son et du mouvement, dans une mise en scène qui transforme le concert en une expérience onirique.

Samedi 5 juillet à 20h30

(entrée gratuite sur réservation).

Atelier vocal participatif et promenade musicale ; Crédits : Festival European Polyphony

Le Festival European Polyphony propose un atelier vocal participatif pour tous, adultes et enfants, pour découvrir la musique polyphonique. Guidés par des musiciens du festival et les chanteurs du Chœur de Grenelle, les participants seront amenés à explorer leur voix, leur créativité, l’écoute et la pratique collective du chant.

Cet atelier favorise la rencontre entre les artistes et le public, tout en sensibilisant à la pratique artistique, quels que soient l’âge ou l’expérience.

À la suite de l’atelier, à 17h30, le Chœur de Grenelle, sous la direction d’Alix Dumon-Debaecker, proposera une promenade musicale dans les allées du Parc Floral de Paris, avec un programme intitulé « L’âme musicale estonienne ». Le public sera invité à découvrir les œuvres à cappella de compositeurs estoniens tels qu’Arvo Pärt, Veljo Tormis et Cyrillus Kreek, dans une déambulation poétique et immersive, entre nature et voix.

Dimanche 6 juillet de 14h30 à 15h30 puis à 17h30 réservation, entrée du Parc Floral payante).

Le Festival European Polyphony

Depuis sa première édition en 2019, le Festival European Polyphony est devenu un évènement incontournable sur l’île de Rhodes. Pendant deux semaines, il y propose concerts, ateliers, expositions et projections. Des artistes venus de toute l’Europe, choisis pour leur vision et créativité, rendent l’art et la musique classique accessibles à tous. La ville médiévale de Rhodes devient un lieu d’échanges entre les cultures, les publics et les disciplines, où les idées et les expressions artistiques se mêlent dans une nouvelle perspective poétique, émotionnelle et créative.

Co-directeurs artistiques et co-fondateurs du festival :

Chrysanthos Antoniou, président de l’Association Arts Spontanés (France)

Savvas Karantzias, président de l’Association Ars Artis (Grèce)

Information et réservations

Dates : du 4 au 6 juillet 2025

Lieux : Sorbonne Université, Église Saint-Louis-en-l’Île, Parc Floral de Paris

️ Entrée : gratuite pour tous les événements (hors entrée Parc Floral) sur réservation

Plus d’infos :www.festivaleuropeanpolyphony.com

Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et YouTube

Le Festival European Polyphony:

Le Festival European Polyphony-Paris 2025 reçoit le soutien de la Ville de Rhodes et de l’organisme de promotion du tourisme de la ville de Rhodes (PROTOUR), du ministère de la Culture d’Estonie, de l’Office National

Hellénique du Tourisme (E.O.T) et de la Ville de Paris.

L’exposition et la promenade musicale sont organisées au Parc Floral de Paris, en partenariat avec les Festivals du Parc Floral et la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement du Parc Floral de Paris. Le concert est organisé sous les auspices de l’ambassade d’Estonie à Paris.

Autres partenaires : UFR d’histoire de la Faculté des Lettres – Sorbonne Université, Association Sorbonne Antique, GMBA Mécénat.

Du vendredi 04 juillet 2025 au dimanche 06 juillet 2025 :

gratuit sous condition

Une réservation est nécessaire pour tous les évènements à l’exception de l’exposition et la promenade musicale.

L’entrée au Parc Floral est payante (billetterie à l’entrée du parc).

Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) : La création grecque, française et estonienne à l’honneur : musique, arts visuels et sonores.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

