Photographies d’expéditions botanique de Flavien Saboureau Parc Floral Paris 30 juin 2025

Rendez-vous face au chemin de l’évolution du parc floral de Paris, à proximité du pavillon 1 (pavillon Paris Nature).

Du lundi 30 juin 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

gratuit sous condition

L’entrée du jardin est payante du 1er Avril au 30 septembre

Nouveau tarif le 1er avril 2025

2,70 € (plein tarif)

1,55 € (tarif réduit)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-30T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T01:59:59+02:00

Parc Floral 1 route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539#le-parc-floral-de-paris https://fr-fr.facebook.com/jardinbotaniquedeparis/ https://fr-fr.facebook.com/jardinbotaniquedeparis/ https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FParisnature

Naturaliste de terrain passionné, Flavien Saboureau s’intéresse tout particulièrement aux flores insulaires et alpines.

Grâce à son appareil photo qu’il emmène sur tous les terrains, il aime à partager ses découvertes.

Venez découvrir au parc floral le regard du photographe sur la biodiversité unique des territoires reconnues pour leur richesse floristique ; la Patagonie, Argentine et Chilienne, la Nouvelle-Zélande et ses îles subantarctiques.