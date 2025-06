Les visites des jardiniers du parc floral de Paris « même l’été » Parc Floral Paris 5 juillet 2025

Venez découvrir en compagnie d’un jardinier du parc floral les plantes du jardin et leurs floraisons.

Les jardiniers du parc floral de Paris, vous proposent des visites des collections botaniques du jardin.

Les samedi, dimanche et jours fériés du mois de juillet et du mois d’aout.

Rendez vous dans le parc floral au niveau de l’entrée château, départ depuis la petite serre. Départs des visites à 15 heures.

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

gratuit sous condition

L’entrée du jardin est payante du 1er Avril au 30 septembre

Nouveau tarif le 1er avril 2025

2,70 € (plein tarif)

1,55 € (tarif réduit)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

début : 2025-07-05T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-01T01:59:59+02:00

Parc Floral 1 route de la Pyramide 75012 Paris

L’été les visites du parc floral à la découverte des collections botaniques continuent.

Dans le cadre des visites des jardiniers du parc floral, une ballade à travers les secteurs du parc pour découvrir les plantes est proposée au public les samedi, dimanche et jours fériés de juillet et aout.